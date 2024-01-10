В Еквадорі внутрішній збройний конфлікт: на вулицях стрілянина, студію місцевого телебачення захопили

Терористи, які захопили місцеву телестудію, фото Поліції Еквадору у X

У вівторок в Еквадорі сталася низка насильницьких інцидентів, включаючи вторгнення озброєних людей в ефір телевізійної станції .

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Пряму трансляцію еквадорського телеканалу TC Televisión перервали озброєні люди в капюшонах під час ефіру телеканалу в Гуаякілі. Чоловіки в капюшонах змусили персонал лягти на підлогу.

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Поліція Еквадору повідомила, що всі співробітники та заручники живі, а озброєні люди заарештовані.

Це трапилося після того, як президент Еквадору Даніель Нобоа назвав 22 банди терористичними організаціями та військовими цілями.

Поліція заарештувала 13 озброєних осіб, які захопили телеканал під час прямого ефіру, в той час як в інших місцях було викрадено щонайменше семеро поліцейських, по всій країні сталося кілька вибухів, у великих містах чути постріли.

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Країна, як заявив президент, перебуває у стані внутрішнього збройного конфлікту. Після захоплення заручників та бунту у в'язницях, на 60 днів було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Два найнебезпечніші бандити Еквадору з різницею в кілька днів втекли з в'язниць внаслідок заворушень і збройних нападів.

Хосе Адольфо Вільямар на прізвисько Фіто, ватажок найчисельнішої банди Еквадору "Лос-Чонерос", втік з колонії в Гуаякілі, а Фабрісіо Колон Піко, який очолює другу найбільшу банду "Лос-Лобос", втік із тюрми Чімборасо.