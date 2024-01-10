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В Эквадоре внутренний вооруженный конфликт: на улицах стрельба, студию местного телевидения захватили

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 06:11
В Эквадоре внутренний вооруженный конфликт: на улицах стрельба, студию местного телевидения захватили
Террористы, захватившие местную телестудию, фото Полиции Эквадора в X

Во вторник в Эквадоре произошел ряд насильственных инцидентов, включая вторжение вооруженных людей в эфир телевизионной станции.

Источник: Reuters, CNN

Детали: Прямую трансляцию эквадорского телеканала TC Televisión прервали вооруженные люди в капюшонах во время эфира телеканала в Гуаякиле. Мужчины в капюшонах заставили персонал лечь на пол.

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Полиция Эквадора сообщила, что все сотрудники и заложники живы, а вооруженные люди арестованы.

Это случилось после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа назвал 22 банды террористическими организациями и военными целями.

Полиция арестовала 13 вооруженных лиц, захвативших телеканал во время прямого эфира, в то время как в других местах было похищено по меньшей мере семь полицейских, а по всей стране произошло несколько взрывов, в больших городах слышны выстрелы.

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Страна, как заявил президент, находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. После захвата заложников и бунта в тюрьмах, на 60 дней был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Два самых опасных бандита Эквадора с разницей в несколько дней сбежали из тюрем в результате беспорядков и вооруженных нападений.

Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу Фито, главарь самой многочисленной банды Эквадора "Лос-Чонерос", сбежал из колонии в Гуаякили, а Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду "Лос-Лобос", сбежал из тюрьмы Чимборасо.

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