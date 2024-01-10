По всій Україні майже годину лунала тривога: в Росії злітав МіГ

Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів. Загроза тирвала близько 1 години.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно повітряні сили: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

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Деталі: Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 8:51 тривоги почали скасовувати.