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По всей Украине почти час звучала тревога: в России взлетал МиГ

Ирина БалачукСреда, 10 января 2024, 08:55
По всей Украине почти час звучала тревога: в России взлетал МиГ
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов. Угроза длилась около 1 часа.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно воздушные силы: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

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Детали: Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 8:51 тревоги начали отменять.

Темы: воздушная тревогаракетный удар
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