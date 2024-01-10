По всей Украине почти час звучала тревога: в России взлетал МиГ
Среда, 10 января 2024, 08:55
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов. Угроза длилась около 1 часа.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно воздушные силы: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"
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Детали: Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 8:51 тревоги начали отменять.