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Новий прем'єр Франції має корені з Одеси

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 10:31
Новий прем'єр Франції має корені з Одеси
Gabriel Attal, gouvernement.fr

Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, який напередодні був призначений на посаду, має предків, які проживали в Одесі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Monde

Деталі: Батько нового очільника французького уряду Ів Атталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.

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А мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі.

Мати Атталя виховувала його у православній вірі.

У 2019 році в інтерв’ю виданню Libération, яке наводить The Guardian, Атталь заявив: "Мій батько сказав мені: "Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, головним чином тому, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 9 січня Габріеля Атталя призначили прем’єром Франції, до того він був міністром освіти.
  • 34-річний Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.

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Теми: ФранціяУкраїна
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