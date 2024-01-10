Новий прем'єр Франції має корені з Одеси

Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, який напередодні був призначений на посаду, має предків, які проживали в Одесі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Monde

Деталі: Батько нового очільника французького уряду Ів Атталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.

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А мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження, які проживали в Одесі.

Мати Атталя виховувала його у православній вірі.

У 2019 році в інтерв’ю виданню Libération, яке наводить The Guardian, Атталь заявив: "Мій батько сказав мені: "Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, головним чином тому, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я".

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Передісторія:

9 січня Габріеля Атталя призначили прем’єром Франції, до того він був міністром освіти.

34-річний Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.

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