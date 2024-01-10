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Новый премьер Франции имеет корни из Одессы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 10:31
Новый премьер Франции имеет корни из Одессы
Gabriel Attal, gouvernement.fr

Предки нового премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который накануне был назначен на эту должность, проживали в Одессе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde

Детали: Отец нового главы французского правительства Ив Атталь происходил из еврейской семьи, которая перебралась во Францию из Туниса.

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А мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи русских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения, которые проживали в Одессе.

Мать Атталя воспитывала его в православной вере.

В 2019 году в интервью изданию Libération, которое приводит The Guardian, Атталь заявил: "Мой отец сказал мне: "Возможно, ты православный, но всю жизнь будешь чувствовать себя евреем, главным образом потому, что будешь страдать от антисемитизма из-за своего имени".

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Темы: ФранцияУкраина
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