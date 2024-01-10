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У Запоріжжі затримали міліціонера часів Януковича, який шпигував для ФСБ за "оборонкою"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 січня 2024, 10:42
У Запоріжжі затримали міліціонера часів Януковича, який шпигував для ФСБ за оборонкою
фото СБУ

У Запоріжжі викрили ексміліціонера, який добував для російської ФСБ інформацію щодо оборонно-промислових підприємств, протиповітряної оборони України, а також підрозділів та техніки Збройних сил.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура, Служба безпеки України

Деталі: Прокуратура повідомляє, що підполковник міліції у відставці добровільно надав згоду представникам спецслужб ФСБ РФ у проведенні підривної діяльності проти України.  СБУ уточнює, що він обіймав посаду ексзаступника начальника відділу обласного управління МВС і в 2014 році звільнився зі служби.

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Фото СБУ

За власної ініціативи, як повідомляє прокуратура, чоловік поновив старі зв’язки з колишнім  однокурсником Харківського авіаційного вишу, а нині співробітником Міністерства оборони РФ, та запропонував свою допомогу у війні проти України.

Зокрема, у вересні 2023 року від свого куратора  він отримав доручення розпочати збір розвідданих  щодо дислокації українських захисників у регіоні. З цією метою він  їздив по Запоріжжю  та його передмістю та добував інформацію щодо розташування позицій ППО та місць дислокації особового складу і техніки Сил оборони. 

Окремим його завданням було інформування ворога щодо розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу. Отримані відомості чоловік передавав ворогу через Telegram.

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СБУ уточнює, що чоловік пересувався по місту громадським транспортом. Крім того, спецслужба наголошує, що його завербували ще на початку повномасштабного вторгнення, проте восени 2023 року він перейшов в "активний режим".

Служба безпеки затримала його у власному помешканні, вилучивши у нього телефон із доказами.

Ексміліціонеру повідомили про підозру  у держзраді під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Він перебуває під вартою у порядку ст. 208 КПК України. 

Теми: ЗапоріжжяФСБшпигунствоРосія
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