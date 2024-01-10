В Запорожье задержали милиционера времен Януковича, который шпионил для ФСБ за "оборонкой"

В Запорожье разоблачили экс-милиционера, который сливал российской ФСБ локации оборонно-промышленных предприятий, противовоздушной обороны, а также подразделений и техники Вооруженных сил Украины.

Источник: Запорожская областная прокуратура, Служба безопасности Украины

Детали: Прокуратура сообщает, что подполковник милиции в отставке добровольно дал согласие представителям спецслужб ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. СБУ уточняет, что он занимал должность экс-заместителя начальника отдела областного управления МВД и в 2014 году уволился со службы.

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фото СБУ

По собственной инициативе, как сообщает прокуратура, мужчина возобновил старые связи с бывшим однокурсником Харьковского авиационного вуза, а ныне сотрудником Министерства обороны РФ, и предложил свою помощь в войне против Украины.

В частности, в сентябре 2023 года от своего куратора он получил поручение начать сбор разведданных о дислокации украинских защитников в регионе. С этой целью он ездил по Запорожью и его пригороду и "добывал" информацию о расположении позиций ПВО и мест дислокации личного состава и техники Сил обороны.

Отдельной его задачей было информирование врага о размещении производственных мощностей местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Полученные сведения мужчина передавал врагу через Telegram.

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СБУ уточняет, что мужчина передвигался по городу общественным транспортом. Кроме того, спецслужба отмечает, что его завербовали еще в начале полномасштабного вторжения, однако осенью 2023 года он перешел в "активный режим".

Служба безопасности задержала его в собственном доме, изъяв у него телефон с доказательствами.

Экс-милиционеру сообщили о подозрении в госизмене во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он находится под стражей в порядке ст. 208 УПК Украины.