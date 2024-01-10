Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр економіки і представники США обговорили подальший розвиток України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 11:01
Міністр економіки і представники США обговорили подальший розвиток України
Фото з Facebook Маркарової

Міністерка економіки України Юлія Свириденко разом із послом в США Оксаною Маркаровою, спецпредставницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк провели зустріч, на якій обговорили подальший економічний розвиток України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Маркарової у Facebook

Пряма мова посла: "Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що особливу увагу сторони приділили реальному сектору економіки, підтримці стратегічних галузей, малому та середньому бізнесу.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що в Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.
  • У вересні США призначили спецпредставницю з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повноваження якої охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Читайте також інтерв'ю Пріцкер "Європейській правді": "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАдопомога Україніекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
США
ЗМІ: Радник Байдена обговорив у Катарі звільнення захоплених ХАМАС заручників
Байден не знав про рак простати у глави Пентагону
У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: