Міністр економіки і представники США обговорили подальший розвиток України

Міністерка економіки України Юлія Свириденко разом із послом в США Оксаною Маркаровою, спецпредставницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк провели зустріч, на якій обговорили подальший економічний розвиток України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Маркарової у Facebook

Пряма мова посла: "Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України".

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Деталі: Вона додала, що особливу увагу сторони приділили реальному сектору економіки, підтримці стратегічних галузей, малому та середньому бізнесу.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що в Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.

У вересні США призначили спецпредставницю з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повноваження якої охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

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