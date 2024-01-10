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Министр экономики и представители США обсудили дальнейшее развитие Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 11:01
Министр экономики и представители США обсудили дальнейшее развитие Украины
Фото из Facebook Маркаровой

Министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с послом в США Оксаной Маркаровой, спецпредставителем США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и послом США в Украине Бриджет Бринк провели встречу, на которой обсудили дальнейшее экономическое развитие Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Маркаровой в Facebook

Прямая речь посла: "Подробно обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги для придания дополнительного импульса экономическому развитию Украины".

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Детали: Она добавила, что особое внимание стороны уделили реальному сектору экономики, поддержке стратегических отраслей, малому и среднему бизнесу.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в Украине появится советник Соединенных Штатов по инфраструктурным проектам в рамках восстановления, на эту должность назначат Роберта Меринера.
  • Напомним, в сентябре США назначили спецпредставителя по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, полномочия которой охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер "Европейской правде": "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам"

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Темы: СШАпомощь Украинеэкономика
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