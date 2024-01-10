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Іран розробив новий "Шахед" для атак Росії по високоцінним цілям в Україні – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 10 січня 2024, 12:05
Іран розробив новий Шахед для атак Росії по високоцінним цілям в Україні – ЗМІ
Фото: Getty Images

Іран розробив новий ударний безпілотник Shahed-107 для загарбницької війни Росії в Україні, який оснащений технологією пошуку британських та американських РСЗО, що використовують Сили оборони, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на неназване джерело.

Джерело: Sky News

Дослівно: "Shahed-107 був описаний як "вибуховий і розвідувальний" безпілотний літальний апарат (БПЛА), який, можливо, оснащений технологією для пошуку високоцінних цілей на полі бою, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, що використовуються українськими військами".

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Деталі: Джерело Sky News розповіло, що "кілька одиниць" спеціально розробленого безпілотника могли бути запропоновані Росії в рамках угоди, яка оцінюється на суму понад $2 млн (1,6 млн фунтів стерлінгів).

За словами джерела, це свідчить про "значну роботу з розробки озброєнь, яку проводить Іран, щоб підтримати інтереси Росії щодо України".

Зазначається, що Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним хвостовим оперенням.

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Він завдовжки близько 2,5 метрів, розмах крил складає 3 метри, може запускатися з автомобіля і, за оцінками, має дальність польоту до 1 500 км (932 миль).

За даними джерела телеканалу, вважається, що він оснащений передавачем для передачі відео в реальному часі. "Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник може бути використаний для виявлення цілей на лінії зіткнення для інших БПЛА або систем озброєння", - зазначає телеканал.

Джерело телеканалу в органах безпеки стверджує, що іранські сили безпеки провели випробування Shahed-107 з росіянами на авіабазі в центральному Ірані.

"Експерти з питань оборони кажуть, що, якщо це підтвердиться, розробка Іраном нового безпілотника підкреслить його зростаючі військові виробничі можливості і його важливість для військових зусиль Росії", - вказує Sky News.

Також, за даними джерел телеканалу, Росія очікує, що незабаром отримає від Ірану високоточні ракетні системи класу "земля-земля". Зокрема, йдеться про ракети з дальністю польоту понад 300 км (186 миль).

Теми: ШахедІранРосіяУкраїна
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