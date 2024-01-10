Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран разработал новый "Шахед" для атак России по высокоценным целям в Украине - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 10 января 2024, 12:05
Иран разработал новый Шахед для атак России по высокоценным целям в Украине - СМИ
Фото: Getty Images

Иран разработал новый ударный беспилотник Shahed-107 для захватнической войны России в Украине, который оснащен технологией поиска британских и американских РСЗО, использующих Силы обороны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник.

Источник: Sky News

Дословно: "Shahed-107 был описан как "взрывной и разведывательный" беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, возможно, оснащен технологией для поиска высокоценных целей на поле боя, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые украинскими войсками".

Реклама:

Детали: Источник Sky News рассказал, что "несколько единиц" специально разработанного беспилотника могли быть предложены России в рамках сделки, которая оценивается на сумму более $2 млн (1,6 млн фунтов стерлингов).

По словам источника, это свидетельствует о "значительной работе по разработке вооружений, которую проводит Иран, чтобы поддержать интересы России в отношении Украины".

Отмечается, что Shahed-107 принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным хвостовым оперением.

ВИДЕО ДНЯ

Он длиной около 2,5 метров, размах крыльев составляет 3 метра, может запускаться с автомобиля и, по оценкам, имеет дальность полета до 1 500 км (932 миль).

По данным источника телеканала, считается, что он оснащен передатчиком для передачи видео в реальном времени. "Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник может быть использован для обнаружения целей на линии соприкосновения для других БПЛА или систем вооружения", - отмечает телеканал.

Источник телеканала в органах безопасности утверждает, что иранские силы безопасности провели испытания Shahed-107 с россиянами на авиабазе в центральном Иране.

"Эксперты по вопросам обороны говорят, что, если это подтвердится, разработка Ираном нового беспилотника подчеркнет его растущие военные производственные возможности и его важность для военных усилий России", - указывает Sky News.

Также, по данным источников телеканала, Россия ожидает, что вскоре получит от Ирана высокоточные ракетные системы класса "земля-земля". В частности, речь идет о ракетах с дальностью полета более 300 км (186 миль).

Темы: ШахедИранРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

Все новости...
Шахед
Россия ударила "Шахедами" по Сумщине, поврежден дом культуры
Над югом Украины ночью сбили все 8 "Шахедов", под Одессой возник пожар
В результате попадания "Шахеда" на Николаевщине горела база отдыха
Последние новости
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
21:10
Во Франции прошли протесты против важного для Макрона закона об иммиграции
Все новости...
Реклама: