Иран разработал новый "Шахед" для атак России по высокоценным целям в Украине - СМИ

Иран разработал новый ударный беспилотник Shahed-107 для захватнической войны России в Украине, который оснащен технологией поиска британских и американских РСЗО, использующих Силы обороны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник.

Источник: Sky News

Дословно: "Shahed-107 был описан как "взрывной и разведывательный" беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, возможно, оснащен технологией для поиска высокоценных целей на поле боя, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые украинскими войсками".

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Детали: Источник Sky News рассказал, что "несколько единиц" специально разработанного беспилотника могли быть предложены России в рамках сделки, которая оценивается на сумму более $2 млн (1,6 млн фунтов стерлингов).

По словам источника, это свидетельствует о "значительной работе по разработке вооружений, которую проводит Иран, чтобы поддержать интересы России в отношении Украины".

Отмечается, что Shahed-107 принадлежит к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным хвостовым оперением.

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Он длиной около 2,5 метров, размах крыльев составляет 3 метра, может запускаться с автомобиля и, по оценкам, имеет дальность полета до 1 500 км (932 миль).

По данным источника телеканала, считается, что он оснащен передатчиком для передачи видео в реальном времени. "Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник может быть использован для обнаружения целей на линии соприкосновения для других БПЛА или систем вооружения", - отмечает телеканал.

Источник телеканала в органах безопасности утверждает, что иранские силы безопасности провели испытания Shahed-107 с россиянами на авиабазе в центральном Иране.

"Эксперты по вопросам обороны говорят, что, если это подтвердится, разработка Ираном нового беспилотника подчеркнет его растущие военные производственные возможности и его важность для военных усилий России", - указывает Sky News.

Также, по данным источников телеканала, Россия ожидает, что вскоре получит от Ирана высокоточные ракетные системы класса "земля-земля". В частности, речь идет о ракетах с дальностью полета более 300 км (186 миль).