Розвідка Британії назвала причини, чому військові РФ бомблять свої міста

Розвідка Великої Британії проаналізувала випадки, коли військові РФ випадково скидали боєприпаси на свої та окуповані міста, та назвала причини цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 10 січня

Дослівно: "Постійна схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажів, що призводить до поганого виконання тактичних завдань під час місій".

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Деталі: Розвідка нагадує, що 2 січня російська авіація скинула ракету на село Петропавлівка Воронезької області, що підтвердило російське Міноборони.

А нещодавно на окуповане місто Рубіжне Луганської області впала авіабомба.

Обидва випадки сталися під час російських бойових вильотів.

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Перед цим у квітні 2023 року російський літак Су-34 скинув авіабомбу на Бєлгород.

Що було раніше: Перед цим британська розвідка зазначала, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня.