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Разведка Британии назвала причины, почему военные РФ бомбят свои города

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 13:01
Разведка Британии назвала причины, почему военные РФ бомбят свои города
Ілюстративне фото Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала случаи, когда военные РФ случайно сбрасывали боеприпасы на свои и оккупированные города, и назвала причины этого.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 10 января

Дословно: "Постоянная склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усиливается недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий".

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Детали: Разведка напоминает, что 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области, что подтвердило российское Минобороны.

А недавно на оккупированный город Рубежное Луганской области упала авиабомба.

Оба случая произошли во время российских боевых вылетов.

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Перед этим в апреле 2023 года российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.

Что предшествовало: Перед этим британская разведка отмечала, что масштаб российской ракетной атаки против Украины 8 января отражает уровень успеха, достигнутый ВСУ во время ударов по Крыму 4 января.

Темы: Росcиявойнаразведка
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