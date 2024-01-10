Польський міністр проти продовження торгових преференцій ЄС для України

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський написав листа до єврокомісара з питань торгівлі, в якому наголосив, що він "принципово проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на радіостанцію RMF FM, яка ознайомилася з листом міністра

Деталі: Видання нагадує, що Брюссель зараз працює над регламентом, який продовжить лібералізацію торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Реклама:

Секерський же переконаний, що повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала "протилежний ефект".

За його словами, проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) або яблучного концентрату".

Зокрема, за даними Секерського, імпорт цукру з України зріс у 20 разів. На його думку, слід розпочати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС".

ВІДЕО ДНЯ

Міністр виступає за те, щоб вилучити цукор, м'ясо птиці та яйця з-під дії правил вільної торгівлі ЄС та встановити посилені захисні положення.

Водночас Секерський оголосив про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС за участю України, Євросоюзу та країн-сусідів України "з метою пошуку ефективних і прийнятних механізмів".

Уряд "Права і справедливості" вийшов з цієї Платформи на знак протесту проти того, що Європейська комісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно. Секерський також висловив готовність зустрітися з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом.

Передісторія:

Раніше польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС. Войцеховський пригрозив не підтримати регламент про продовження преференцій, якщо не будуть враховані його пропозиції.

25 травня 2023 року Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року.

Ці заходи спрямовані на те, щоб допомогти Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку в дуже складних умовах.

У поєднанні з широкою військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою це має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди": Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити