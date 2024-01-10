Польский министр против продления торговых преференций ЕС для Украины

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором подчеркнул, что он "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на радиостанцию RMF FM, которая ознакомилась с письмом министра

Детали: Издание напоминает, что Брюссель сейчас работает над регламентом, который продлит либерализацию торговли с Украиной до июня 2025 года.

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Секерский же убежден, что полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела "противоположный эффект".

По его словам, проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, но и "сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата".

В частности, по данным Секерского, импорт сахара из Украины вырос в 20 раз. По его мнению, следует начать переговоры с Украиной "о постепенной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС".

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Министр выступает за то, чтобы изъять сахар, мясо птицы и яйца из-под действия правил свободной торговли ЕС и установить усиленные защитные положения.

В то же время Секерский объявил о возвращении Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС с участием Украины, Евросоюза и стран-соседей Украины "с целью поиска эффективных и приемлемых механизмов".

Правительство "Права и справедливости" вышло из этой Платформы в знак протеста против того, что Европейская комиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно. Секерский также выразил готовность встретиться с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом.

Предыстория:

Ранее польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. Войцеховский пригрозил не поддержать регламент о продлении преференций, если не будут учтены его предложения.

Напомним, 25 мая 2023 года Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

Эти меры направлены на то, чтобы помочь Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддержать экономику в очень сложных условиях.

В сочетании с широкой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении.

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