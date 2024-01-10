Отмыли 200 млн грн на "трудоустройстве" лиц с инвалидностью – разоблачена схема
Служба безопасности совместно с Нацполицией заблокировала преступную деятельность дельцов, которые фиктивно трудоустраивали лиц с инвалидностью и получили из госбюджета возмещение НДС на 200 млн гривен.
Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора
Дословно Нацпол: "Незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.
Всего таким образом они пытались получить из госбюджета 1,3 млрд гривен".
Детали: В частности, оперативники прекратили деятельность 15 предприятий в Киевской, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Группа лиц создала ряд фиктивных предприятий для легализации доходов. Чтобы получить льготы по налогообложению на эти предприятия были формально трудоустроены лица с инвалидностью - ни к какой деятельности они не привлекались.
В течение 2021-2023 годов подозреваемые с помощью этой схемы безосновательно получили из госбюджета возмещение НДС на сумму 200 млн гривен. В то же время всего к возмещению было заявлено 1,3 млрд гривен.
Полицейские провели более 20 обысков по местам жительства фигурантов.
Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, который фиктивно трудоустраивал в собственных компаниях лиц с инвалидностью.
Сейчас ведется следствие по двум статьям УКУ: ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Решается вопрос о сообщение главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.