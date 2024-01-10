Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мороз ослабне 11 січня, місцями буде невеликий сніг – прогноз

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 13:51
Мороз ослабне 11 січня, місцями буде невеликий сніг – прогноз
фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні 11 січня очікується часом невеликий сніг, вночі в більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях - без опадів, на дорогах ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура вночі в четвер 2-7° морозу, у західних областях подекуди 8-13°; вдень 0-5° морозу, у південній частині країни подекуди 0-3° тепла; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Реклама:

У Києві 11 січня - часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 1-3° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня: вночі невеликий, у південно-східній частині помірний сніг, вдень без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі в північно-східних областях до 16° морозу); у південній частині та на Закарпатті вночі та вдень 3-8° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці в п'ятницю синоптики прогнозують уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° морозу.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського в Києві 11 січня найвища температура вдень була 11,1° у 1991 р., найнижча вночі -32,9° у 1950 р.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
погода
2023 рік став найтеплішим за всю історії спостережень у світі — агентство ЄС
В Україні очікуються сніг і морози
На верхів’ях Карпат температура опустилася до -23°С
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: