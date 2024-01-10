Мороз ослабне 11 січня, місцями буде невеликий сніг – прогноз

В Україні 11 січня очікується часом невеликий сніг, вночі в більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях - без опадів, на дорогах ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура вночі в четвер 2-7° морозу, у західних областях подекуди 8-13°; вдень 0-5° морозу, у південній частині країни подекуди 0-3° тепла; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

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У Києві 11 січня - часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 1-3° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня: вночі невеликий, у південно-східній частині помірний сніг, вдень без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі в північно-східних областях до 16° морозу); у південній частині та на Закарпатті вночі та вдень 3-8° морозу.

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У столиці в п'ятницю синоптики прогнозують уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° морозу.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського в Києві 11 січня найвища температура вдень була 11,1° у 1991 р., найнижча вночі -32,9° у 1950 р.