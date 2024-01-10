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Мороз ослабнет 11 января, местами будет небольшой снег – прогноз

Валентина РоманенкоСреда, 10 января 2024, 13:51
Мороз ослабнет 11 января, местами будет небольшой снег – прогноз
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Украине 11 января ожидается временами небольшой снег, ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях - без осадков, на дорогах гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура ночью в четверг 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13°; днем 0-5° мороза, в южной части страны местами 0-3° тепла; в Карпатах ночью 10-15°, днем 4-9° мороза. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве 11 января - временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 12 января: ночью небольшой, в юго-восточной части умеренный снег, днем без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 8-13° мороза (ночью в северо-восточных областях до 16° мороза); в южной части и на Закарпатье ночью и днем 3-8° мороза.

В столице в пятницу синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 8-10° мороза.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского в Киеве 11 января самая высокая температура днем была 11,1° в 1991г., самая низкая ночью -32,9° в 1950г.

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Темы: погода
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