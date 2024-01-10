Кемерон: Китай змінив поведінку і став більш агресивним в останні роки
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що в останні роки Китай став "більш агресивним і напористим", зокрема, відтоді, як він очолював британський уряд і підтримував теплі відносини з Пекіном.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Кемерон зазначив, що у поведінці Китаю "багато чого змінилося" відтоді, як він очолював британський уряд і підтримував теплі відносини з Пекіном.
Він назвав поводження Китаю з мусульманами-уйгурами і придушення свободи слова в Гонконзі причинами більш скептичного ставлення до країни на Заході.
Водночас він наполягає на необхідності правильної "взаємодії" з цією азійською країною в таких сферах, як зміна клімату і штучний інтелект, оскільки Китай представляє "п'яту частину людства".
Кемерон також виправдовувався щодо своїх ділових зв'язків з Китаєм під час перебування на посаді прем'єр-міністра. Він сказав, що підтримав фінансований Пекіном проєкт у Шрі-Ланці як "друг" цієї країни.
Заява Кемерона підкреслила погіршення відносин Британії з Китаєм відтоді як він, будучи прем'єр-міністром у 2015 році, оголосив про "золоту еру" у відносинах країн.
Передісторія:
- Нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо назвав Китай "іноді дуже ворожою" країною на тлі шпигунського скандалу, в якому фігурує ультраправий політик.
- Крім того, німецька розвідка повідомила, що Пекін таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.
- Перед цим стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.