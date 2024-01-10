Кемерон: Китай змінив поведінку і став більш агресивним в останні роки

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що в останні роки Китай став "більш агресивним і напористим", зокрема, відтоді, як він очолював британський уряд і підтримував теплі відносини з Пекіном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Кемерон зазначив, що у поведінці Китаю "багато чого змінилося" відтоді, як він очолював британський уряд і підтримував теплі відносини з Пекіном.

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Він назвав поводження Китаю з мусульманами-уйгурами і придушення свободи слова в Гонконзі причинами більш скептичного ставлення до країни на Заході.

Водночас він наполягає на необхідності правильної "взаємодії" з цією азійською країною в таких сферах, як зміна клімату і штучний інтелект, оскільки Китай представляє "п'яту частину людства".

Кемерон також виправдовувався щодо своїх ділових зв'язків з Китаєм під час перебування на посаді прем'єр-міністра. Він сказав, що підтримав фінансований Пекіном проєкт у Шрі-Ланці як "друг" цієї країни.

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Заява Кемерона підкреслила погіршення відносин Британії з Китаєм відтоді як він, будучи прем'єр-міністром у 2015 році, оголосив про "золоту еру" у відносинах країн.

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