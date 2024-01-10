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Кэмерон: Китай изменил поведение и стал более агрессивным в последние годы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 13:52
Кэмерон: Китай изменил поведение и стал более агрессивным в последние годы
Дэвид Кэмерон, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в последние годы Китай стал "более агрессивным и напористым", в частности, с тех пор, как он возглавлял британское правительство и поддерживал теплые отношения с Пекином.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Кэмерон отметил, что в поведении Китая "многое изменилось" с тех пор, как он возглавлял британское правительство и поддерживал теплые отношения с Пекином.

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Он назвал обращение Китая с мусульманами-уйгурами и подавление свободы слова в Гонконге причинами более скептического отношения к стране на Западе.

В то же время он настаивает на необходимости правильного "взаимодействия" с этой азиатской страной в таких сферах, как изменение климата и искусственный интеллект, поскольку Китай представляет "пятую часть человечества".

Кэмерон также оправдывался относительно своих деловых связей с Китаем во время пребывания на посту премьер-министра. Он сказал, что поддержал финансируемый Пекином проект в Шри-Ланке как "друг" этой страны.

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Заявление Кэмерона подчеркнуло ухудшение отношений Британии с Китаем с тех пор как он, будучи премьер-министром в 2015 году, объявил о "золотой эре" в отношениях стран.

Предистория:

  • Недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик.
  • Кроме того, немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.
  • Перед этим стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.

Темы: ВеликобританияКитай
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