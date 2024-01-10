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Зеленський поділився очікуваннями від Вашингтонського саміту НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 15:03
Зеленський поділився очікуваннями від Вашингтонського саміту НАТО
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою 10 січня заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення, зокрема, щодо посилення ППО України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне".

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Деталі: Щодо оборони, то за словами Зеленського, головним є посилення протиповітряної оборони України.  "Я хотів би отримати посилення пакета (ППО) кількісно системами, які так нам потрібні. Саме системи і саме конкретні ракети, які боряться проти російської балістики", – пояснив він.

"Щодо політичних рішень, то президент Литви вже все сказав. Хочеться отримати хоча б один конкретний крок назустріч до НАТО", – сказав Зеленський.

Своєю чергою Гітанас Науседа зауважив, що для Вашингтонського саміту було б успіхом, якби вдалося відштовхнулися від Вільнюського саміту і зробити наступний крок.

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Він зазначив, що якщо до саміту у Вільнюсі ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО, то після саміту актуальним стало питання, коли саме Україна стане членом Альянсу.

Науседа також зазначив, що до саміту у Вашингтоні Україна має зосередитися на виконанні Річної національної програми.

"Важливо звернути увагу на виконання РНП, важливо, щоб ця програма була успішною і показала бажання України долучитись до НАТО", – сказав Науседа.

Що було раніше:

  • На саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – не лише відмовився надати Україні запрошення до членства, але також встановив нову умову: для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).
  • Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

Більше читайте тут: До НАТО без Угорщини: головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом

Теми: ЗеленськийНАТОУкраїна
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