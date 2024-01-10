Зеленский поделился ожиданиями от Вашингтонского саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой 10 января заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения, в частности, по усилению ПВО Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое".

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Детали: Что касается обороны, то по словам Зеленского, главным является усиление противовоздушной обороны Украины. "Я хотел бы получить усиление пакета (ПВО) количественно системами, которые так нам нужны. Именно системы и именно конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики", - пояснил он.

"Что касается политических решений, то президент Литвы уже все сказал. Хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", – сказал Зеленский.

В свою очередь Гитанас Науседа отметил, что для Вашингтонского саммита было бы успехом, если бы удалось оттолкнуться от Вильнюсского саммита и сделать следующий шаг.

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Он отметил, что если до саммита в Вильнюсе еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО, то после саммита актуальным стал вопрос, когда именно Украина станет членом Альянса.

Науседа также отметил, что до саммита в Вашингтоне Украина должна сосредоточиться на выполнении Годовой национальной программы.

"Важно обратить внимание на выполнение ГНП, важно, чтобы эта программа была успешной и показала желание Украины присоединиться к НАТО", – сказал Науседа.

Что предшествовало:

На саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – не только отказался предоставить Украине приглашение к членству, но также установил новое условие: для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

Но в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

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