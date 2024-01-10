Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва схвалила довгостроковий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 15:38
Литва схвалила довгостроковий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
Володимир Зеленський, Гітанас Науседа, фото: ОП

Президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції 10 січня повідомив, що Литва схвалила новий довгостроковий пакет військової допомоги України на суму 200 млн євро.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Науседи: "У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери M577. Ми будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці".

Реклама:

Деталі: Науседа зазначив, що нещодавно на засіданні ради нацбезпеки Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. 

Президент Литви зауважив, що також Литва формує "коаліцію з розмінування", щоб скоординовано з іншими союзниками підтримувати Україну у цьому питанні. 

Він додав, що і європейський ОПК в цілому повинен прискоритися, і адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію. 

ВІДЕО ДНЯ

Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що домовилися зокрема про спільне виробництво засобів боротьби з дронами, що є дуже актуальною потребою на фронті. 

Нагадаємо: У грудні Україна отримала від Литви польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухпайків, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

Теми: ЛитваУкраїнадопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Литва
Литва завершила будівництво двох нових військових містечок
Литва отримала першу партію іспанських мінометів
Президент Литви після удару РФ: Україні потрібно негайно передати більше систем ППО
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: