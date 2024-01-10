Литва схвалила довгостроковий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
Президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції 10 січня повідомив, що Литва схвалила новий довгостроковий пакет військової допомоги України на суму 200 млн євро.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Науседи: "У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери M577. Ми будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці".
Деталі: Науседа зазначив, що нещодавно на засіданні ради нацбезпеки Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро.
Президент Литви зауважив, що також Литва формує "коаліцію з розмінування", щоб скоординовано з іншими союзниками підтримувати Україну у цьому питанні.
Він додав, що і європейський ОПК в цілому повинен прискоритися, і адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію.
Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що домовилися зокрема про спільне виробництво засобів боротьби з дронами, що є дуже актуальною потребою на фронті.
Нагадаємо: У грудні Україна отримала від Литви польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухпайків, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.