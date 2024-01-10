Литва одобрила долгосрочный пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции 10 января сообщил, что Литва одобрила новый долгосрочный пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн евро.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Науседы: "В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры M577. Мы будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности. Подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества".

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Детали: Науседа отметил, что недавно на заседании совета нацбезопасности Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро.

Президент Литвы отметил, что также Литва формирует "коалицию по разминированию", чтобы скоординировано с другими союзниками поддерживать Украину в этом вопросе.

Он добавил, что и европейский ОПК в целом должен ускориться и адекватно реагировать на сложную ситуацию с безопасностью.

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Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что договорились в частности о совместном производстве средств борьбы с дронами, что является очень актуальной потребностью на фронте.

Напомним: В декабре Украина получила от Литвы полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухпайков, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.