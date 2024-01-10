Румунські перевізники та фермери виїхали на протест: рух у декількох містах заблоковано

У кількох румунських містах, в тому числі у Бухаресті, перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах, висловлюючи невдоволення останніми законодавчими змінами, журналісти відзначають подібність методу протесту з акціями німецьких аграріїв.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Перевізники виїхали на акцію своїми фурами та напівпричепами і повільно рухаються колоною зі швидкістю 5-10 км/год. Через це, зокрема, заблоковано рух на кількох сегментах кільцевої дороги Бухареста.

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Серед учасників акцій є також фермери зі своїми тракторами, хоча у багатьох асоціаціях заявили, що не мають ніякого стосунку до протестів і це індивідуальна ініціатива окремих членів.

Всього у протестах залучені близько 120 вантажівок і 70 тракторів.

Поліція в середині дня вирушила на місце акції на кільцевій Бухареста, щоб розблокувати трасу.

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Повідомляють, що подібні акції проходять ще у кількох містах, зокрема у Клудж-Напоці.

Нагадаємо: У Німеччині почався триденний страйк машиністів - рух потягів суттєво обмежений.