Румынские перевозчики и фермеры выехали на протест: движение в нескольких городах заблокировано

В нескольких румынских городах, в том числе в Бухаресте, перевозчики и фермеры организовали протестные акции на дорогах, выражая недовольство последними законодательными изменениями, журналисты отмечают сходство метода протеста с акциями немецких аграриев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Перевозчики выехали на акцию своими фурами и полуприцепами и медленно движутся колонной со скоростью 5-10 км/ч. Из-за этого, в частности, заблокировано движение на нескольких сегментах кольцевой дороги Бухареста.

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Среди участников акций есть также фермеры со своими тракторами, хотя во многих ассоциациях заявили, что не имеют никакого отношения к протестам и это индивидуальная инициатива отдельных членов.

Всего в протестах задействованы около 120 грузовиков и 70 тракторов.

Полиция в середине дня отправилась на место акции на кольцевой Бухареста, чтобы разблокировать трассу.

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Сообщается, что подобные акции проходят еще в нескольких городах, в частности в Клудж-Напока.

Напомним: В Германии началась трехдневная забастовка машинистов - движение поездов существенно ограничено.