Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо: РФ потребує гарантій безпеки, а Україна неспроможна на новий контрнаступ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 17:24
Фіцо: РФ потребує гарантій безпеки, а Україна неспроможна на новий контрнаступ
Роберт Фіцо, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України, заявивши, що сама країна-агресор потребує гарантій безпеки, а Україна неспроможна на повноцінний контрнаступ.

Джерело: Фіцо у колонці для словацького видання Pravda, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО, порушивши міжнародне право, застосувавши військову силу без міжнародного мандату. Великі країни часто так роблять".

Реклама:

Деталі: Фіцо зауважив, що від початку війни Росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ.

На його думку, Захід неправильно оцінив застосування російської військової сили як можливість поставити Росію на коліна.

"Захід скористається порушенням Росією міжнародного права, постачатиме Україні купу зброї, мільярди доларів, навантажуватиме Росію масованими санкціями, атакуватиме основні російські мінеральні ресурси і до останнього чекатиме, що український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілочці у вигляді виснаженої у військовому плані, економічно зруйнованої, міжнародно ізольованої і внутрішньо політично підірваної Росії", – пише словацький прем’єр, додаючи, що не поділяє цієї стратегії Заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що не належить до тих словацьких політиків, які радіють, що в Словаччині з Російської Федерації роблять смертельного ворога, і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в Росії називають ворожою країною.

"Буквально шокує те, як Захід неодноразово помилявся в оцінці ситуації в Росії. Факти невблаганні... Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ, вона стала повністю залежною від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки", – стверджує Фіцо.

Втім він прогнозує, що зброя і гроші ще деякий час будуть надходити в Україну – "але безрезультатно".

"Очевидно, що марна трата людських ресурсів і грошей та плин часу не погіршить переговорну позицію Росії, а навпаки, посилить її, адже через кілька років міжнародна спільнота також почне організовувати відступ, дивлячись на реальність", – вважає Фіцо.

За його словами, "всім абсолютно ясно", що криза в Україні не має військового вирішення.

"Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку", – пише Фіцо.

Словацький прем'єр вважає, що Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом: "Якщо вона бачить себе в ЄС, нехай отримає цей шанс, якщо виконає умови. Ми будемо раді допомогти".

Водночас, за його словами, Росія також потребує гарантій безпеки.

"І я продовжую вважати, що ми повинні повернутися до нещодавньої європейської риторики про те, що ЄС і Росія є певним чином пов'язаними посудинами, і що вони потребують один одного. Як прем'єр-міністр Словацької Республіки, я не буду поширювати ворожість до жодної країни світу, я також бажаю поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і Росією", – заявив Фіцо.

Що було раніше:

Читайте також: Вибори для цементування влади Фіцо: хто стане наступним президентом Словаччини

Теми: СловаччинавійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Словаччина
Словаччина відправляє в Україну гуманітарну допомогу на понад 200 тисяч євро
Президентка Словаччини закликала надати Україні засоби для самозахисту у війні з РФ
Польща ще на місяць продовжила контроль на кордоні зі Словаччиною
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: