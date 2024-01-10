Від початку повномасштабної війни загинуло 19 чоловіків, які намагались перепливти Тису

Від початку повномасштабної війни на річці Тиса загинуло 19 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України.

Джерело: ДПСУ

Деталі: У ніч на 10 січня прикордонники витягли з крижаної води напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. Одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет, він лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Чоловіку надали допомогу.

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Пряма мова: "З пояснень врятованого чоловіка, стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм каналі про "легальний" перетин кордону. Відтак "мандрівник", який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного "легального" перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували "екстремальний" – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч".

Деталі: Оперативники прикордонного загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону.

Прикордонники зауважують, що від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків під час перепливання Тиси.