Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від початку повномасштабної війни загинуло 19 чоловіків, які намагались перепливти Тису

Тетяна ОлійникСереда, 10 січня 2024, 18:29
Від початку повномасштабної війни загинуло 19 чоловіків, які намагались перепливти Тису
Фото - ДПСУ

Від початку повномасштабної війни на річці Тиса загинуло 19 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України.

Джерело: ДПСУ

Деталі: У ніч на 10 січня прикордонники витягли з крижаної води напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. Одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет, він лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Чоловіку надали допомогу.

Реклама:

Пряма мова: "З пояснень врятованого чоловіка, стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм каналі про "легальний" перетин кордону. Відтак "мандрівник", який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного "легального" перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували "екстремальний" – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч".

Деталі: Оперативники прикордонного загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону.
Прикордонники зауважують, що від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків під час перепливання Тиси.

Теми: Прикордонна службакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Прикордонна служба
"Помолився і поїхав у бік кордону": стрімер спробував незаконно подолати Тису
Незаконний вікенд у горах: прикордонники затримали 7 порушників на Закарпатті
До України прибився понтонний міст росіян
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: