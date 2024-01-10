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С начала полномасштабной войны погибли 19 мужчин, пытавшихся переплыть Тису

Татьяна ОлейникСреда, 10 января 2024, 18:29
С начала полномасштабной войны погибли 19 мужчин, пытавшихся переплыть Тису
Фото - ГПСУ

С начала полномасштабной войны на реке Тиса погибли 19 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Источник: ГПСУ

Детали: В ночь на 10 января пограничники вытащили из ледяной воды полуобморочного 26-летнего айтовца, жителя Сум. Одетый в гидрокостюм и спасательный жилет, он лежал у края берега реки и почти не подавал признаков жизни. Мужчине оказали помощь.

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Прямая речь: "Из объяснений спасенного мужчины стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в телеграмм канале о "легальном" пересечении границы. Следовательно, "путешественник", не имевший оснований для выезда за границу на время военного положения, собрал вещи и приехал в Закарпатье, где ему вместо обещанного "легального" пересечения границы - через официальный пункт пропуска, предложили "экстремальный" - через полноводную ледяную Тису в темное время суток. Стоимость услуг дельцов составляла $5 тысяч".

Детали: Оперативники пограничного отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.
Пограничники отмечают, что с начала полномасштабного российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин при переплыве Тисы.

Темы: Пограничная службаграница
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