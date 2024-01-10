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В Італії побачили "важливі сигнали" для початку мирних переговорів між РФ і Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 18:37
В Італії побачили важливі сигнали для початку мирних переговорів між РФ і Україною
Гвідо Крозетто. фото: Getty Images

Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто побачив сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Крозетто заявив у парламенті, що український контрнаступ 2023 року не дав бажаного результату, і на військову ситуацію потрібно дивитися реалістично.

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"З цієї точки зору ... здається, що настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є ряд важливих сигналів, що надходять з обох сторін", – сказав Крозетто.

Крозетто пояснив, що Росія поступово демонструє готовність вести переговори і захищати свою економіку, в той час як позиція України, на його думку, виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"Все це необхідно враховувати на шляху до переговорів з метою припинення конфлікту і подальшого процесу нормалізації відносин не тільки Росії з Україною, але і з західними країнами", – сказав він.

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"В Україні внутрішній фронт, схоже, вже не такий єдиний, як раніше, у підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі", – зазначив італійський міністр.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса у середу заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження конфлікту.

Крозетто, рішучий прихильник Києва та високопоставлений член партії прем’єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії", вкотре наголосив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року.

"Повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всього міжнародного співтовариства", – сказав він.

У середу нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.

Перед цим Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні

Теми: війнамирУкраїнаІталія
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