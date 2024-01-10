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В Италии увидели "важные сигналы" для начала мирных переговоров между РФ и Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 18:37
В Италии увидели важные сигналы для начала мирных переговоров между РФ и Украиной
Гвидо Крозетто. фото: Getty Images

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто увидел сигналы от России и Украины, что настало время для дипломатии проложить путь к миру.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Крозетто заявил в парламенте, что украинское контрнаступление 2023 года не дало желаемого результата, и на военную ситуацию нужно смотреть реалистично.

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"С этой точки зрения ... кажется, что настало время для острой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что есть ряд важных сигналов, поступающих с обеих сторон", – сказал Крозетто.

По его словам, Россия постепенно демонстрирует готовность вести переговоры и защищать свою экономику, в то время как позиция Украины выглядит менее бескомпромиссной, чем раньше.

"Все это необходимо учитывать на пути к переговорам с целью прекращения конфликта и дальнейшего процесса нормализации отношений не только России с Украиной, но и с западными странами", – сказал он.

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"В Украине внутренний фронт, похоже, уже не такой единый, как раньше, в поддержке политики президента Зеленского, что подчеркивает некоторые разногласия в политическом дискурсе", – отметил итальянский министр.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс в среду заявил об отсутствии давления партнеров по поводу прекращения защиты Украины и замораживания конфликта.

Крозетто, решительный сторонник Киева и высокопоставленный член партии премьера Джорджии Мелони "Братья Италии", в очередной раз подчеркнул, что любые мирные переговоры должны четко признать агрессию России против Украины в феврале 2022 года.

"Полная территориальная целостность и признанные границы Украины остаются целью всего международного сообщества", – сказал он.

В среду нижняя палата итальянского парламента проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки Украины.

Перед этим Совет министров Италии поддержал продление на еще один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине.

Темы: войнамирУкраинаИталия
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