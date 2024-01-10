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Папа Римський занепокоївся можливістю "забуття" війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 18:54
Папа Римський занепокоївся можливістю забуття війни в Україні
папа римський франциск. фото: AFP via Getty Images

Папа Римський Франциск написав листа настоятелю Української греко-католицької церкви Святославу. В ньому понтифік засудив масовані ракетні удари Росії по Україні та застеріг від "забуття" війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення УГКЦ

Деталі: У відповіді на лист Святослава від 29 грудня Франциск назвав дії Росії "негідними та неприйнятними" і наголосив, що вони "не можуть бути виправдані жодним чином", а також висловив "близькість до багатостраждальної України".

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Папа Римський також вважає вкрай небезпечним, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною".

"Нашим обов’язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не лише для того, щоби вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоби змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень", – додав він.

Зазначимо, що наприкінці минулого року з Папою Римським поговорив президент України Володимир Зеленський.

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Крім того, Франциск на різдвяній месі закликав до миру, згадуючи про людей в різних частинах світу, які страждають через війну.

Теми: Папа РимськийУкраїнавійна
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