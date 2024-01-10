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Папа Римский обеспокоился возможностью "забвения" войны в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 18:54
Папа Римский обеспокоился возможностью забвения войны в Украине
папа римский франциск. фото: AFP via Getty Images

Папа Римский Франциск написал письмо настоятелю Украинской греко-католической церкви Святославу. В нем понтифик осудил массированные ракетные удары России по Украине и предостерег от "забвения" войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение УГКЦ

Детали: В ответе на письмо Святослава от 29 декабря Франциск назвал действия России "недостойными и неприемлемыми" и подчеркнул, что они "не могут быть оправданы никоим образом", а также выразил "близость к многострадальной Украине".

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Папа Римский также считает крайне опасным, что "на фоне драматических международных событий есть риск, что война в Украине может стать "забытой" войной".

"Нашей обязанностью является сделать все для того, чтобы эта война не была окутана тишиной, не только для того, чтобы вжаться перед трагическими фактами, но прежде всего для того, чтобы заставить всех, кто ответственен, и международное сообщество к поиску мирных решений", – добавил он.

Отметим, что в конце прошлого года с Папой Римским поговорил президент Украины Владимир Зеленский.

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Кроме того, Франциск на рождественской мессе призвал к миру, вспоминая о людях в разных частях мира, которые страдают из-за войны.

Темы: Папа РимскийУкраинавойна
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