Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Раді Європи визначились із кандидатами на генсека

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 20:56
У Раді Європи визначились із кандидатами на генсека
Марія Пейчинович-Бурич. фото: Getty Images

У Раді Європи зареєстрували трьох кандидатів на наступного генерального секретаря організації. Чинна керівниця йде з посади.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Чинна генеральний секретар, представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич вирішила не йти не другий термін, на який мала право за правилами організації. Таким чином, з жовтня має почати роботу новий генеральний секретар організації, якого оберуть на літній сесії ПАРЄ.

Реклама:

10 січня завершився період подачі заявок від держав-членів Ради Європи щодо їхніх кандидатів на цю посаду. 

Джерела Європейської правди підтвердили, що в Комітеті міністрів РЄ зареєстровані три кандидатури: Індрек Саар, Дідьє Рейндерс та Ален Берсе.

Дідьє Рейдерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії. Він ще у 2019 році змагався за посаду генсека Ради Європи, але програв Пейчинович-Бурич на виборах. У ЗМІ вже з’являлася інформація про його наміри знову спробувати обійняти цю посаду.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією "ЄвроПравди" зі своїх джерел, його шанси на перемогу вважають найвищими.

Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та екс-лідер естонських соціал-демократів.

Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ, який протягом 2023 року був президентом Швейцарії та відвідав Україну, перебуваючи на цій посаді.

За правилами організації, генерального секретаря обирають члени Парламентської асамлеї Ради Європи таємним голосуванням.

Теми: ЄСЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
ЄС
У керівництві ЄС пообіцяли Зеленському збільшувати підтримку України
В Європарламенті збирають підписи, щоб позбавити Угорщину голосу в Раді ЄС
Експорт ЄС до Росії скоротився до 37% від довоєнного рівня − дослідження
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: