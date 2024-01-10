У Раді Європи визначились із кандидатами на генсека

У Раді Європи зареєстрували трьох кандидатів на наступного генерального секретаря організації. Чинна керівниця йде з посади.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Чинна генеральний секретар, представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич вирішила не йти не другий термін, на який мала право за правилами організації. Таким чином, з жовтня має почати роботу новий генеральний секретар організації, якого оберуть на літній сесії ПАРЄ.

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10 січня завершився період подачі заявок від держав-членів Ради Європи щодо їхніх кандидатів на цю посаду.

Джерела Європейської правди підтвердили, що в Комітеті міністрів РЄ зареєстровані три кандидатури: Індрек Саар, Дідьє Рейндерс та Ален Берсе.

Дідьє Рейдерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії. Він ще у 2019 році змагався за посаду генсека Ради Європи, але програв Пейчинович-Бурич на виборах. У ЗМІ вже з’являлася інформація про його наміри знову спробувати обійняти цю посаду.

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За інформацією "ЄвроПравди" зі своїх джерел, його шанси на перемогу вважають найвищими.

Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та екс-лідер естонських соціал-демократів.

Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ, який протягом 2023 року був президентом Швейцарії та відвідав Україну, перебуваючи на цій посаді.

За правилами організації, генерального секретаря обирають члени Парламентської асамлеї Ради Європи таємним голосуванням.