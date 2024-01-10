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В Совете Европы определились с кандидатами на генсека

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 20:56
В Совете Европы определились с кандидатами на генсека
Мария Пейчинович-Бурич. фото: Getty Images

В Совете Европы зарегистрировали трех кандидатов на следующего генерального секретаря организации. Действующая руководительница уходит с должности.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Действующая генеральный секретарь, представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич решила не идти не второй срок, на который имела право по правилам организации. Таким образом, с октября должен начать работу новый генеральный секретарь организации, которого выберут на летней сессии ПАСЕ.

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10 января завершился период подачи заявок от государств-членов Совета Европы относительно их кандидатов на эту должность.

Источники "Европейской правды" подтвердили, что в Комитете министров СЕ зарегистрированы три кандидатуры: Индрек Саар, Дидье Рейндерс и Ален Берсе.

Дидье Рейдерс – действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии. Он еще в 2019 году боролся за пост генсека Совета Европы, но проиграл Пейчинович-Бурич на выборах. В СМИ уже появлялась информация о его намерениях снова попытаться занять эту должность.

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По информации "ЕвроПравды" из своих источников, его шансы на победу считают самыми высокими.

Индрек Саар – эстонский политик и актер, бывший министр культуры и экс-лидер эстонских социал-демократов.

Ален Берсе – швейцарский политик, социал-демократ, который в течение 2023 года был президентом Швейцарии и в этой должности посетил Украину.

По правилам организации, генерального секретаря избирают члены Парламентской ассамблеи Совета Европы тайным голосованием.

Темы: ЕСЕвропа
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