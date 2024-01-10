У Греції легалізують одностатеві шлюби й усиновлення

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Джерело: Міцотакіс в етері телеканалу ERT, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Міцотакіса, законодавчі ініціативи щодо легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення для гомосексуальних пар не є чимось кардинально відмінним від того, що вже існує в багатьох європейських країнах.

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Він, однак, наголосив, що "самотній чоловік не зможе мати дитину від сурогатної матері".

Грецький прем’єр підтвердив, що не буде примушувати свою праву партію "Нова демократія" до голосування за ініціативи і прагне знайти компроміс з цього питання у грецькому суспільстві, де значний вплив має православна церква.

"Я абсолютно поважаю наших співгромадян, які мають відмінні погляди, і поважаю позицію Церкви. Але хочу нагадати, що Церква була проти цивільного шлюбу, була проти кремації, а держава зробила крок уперед і легалізувала (ці речі. – Ред.) з повагою до ролі Церкви", – сказав він.

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Конкретна законодавча пропозиція уряду Греції щодо шлюбів і усиновлення одностатевих пар спершу буде винесена на громадське обговорення, запевнив Міцотакіс.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА. За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также позволить однополым парам усыновлять детей.

Об этом он сказал 10 января в эфире телеканала ERT, сообщает "Европейская правда".

По словам Мицотакиса, законодательные инициативы по легализации однополых браков и усыновления для гомосексуальных пар не является чем-то кардинально отличным от того, что уже существует во многих европейских странах.

Он, однако, подчеркнул, что "одинокий мужчина не сможет иметь ребенка от суррогатной матери".

Греческий премьер подтвердил, что не будет принуждать свою правую партию "Новая демократия" к голосованию за инициативы, и стремится найти компромисс по вопросу в греческом обществе, где значительное влияние имеет православная церковь.

"Я абсолютно уважаю наших сограждан, которые имеют отличные взгляды, и уважаю взгляд Церкви. Но хочу напомнить, что Церковь была против гражданского брака, была против кремации, а государство сделало шаг вперед и легализовало (эти вещи. – Ред.) с уважением к роли Церкви", – сказал он.

Конкретное законодательное предложение правительства Греции относительно браков и усыновления однополых пар сначала будет вынесено на общественное обсуждение, заверил Мицотакис.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА. При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.

В Эстонии однополые пары получили возможность подать заявление на бракосочетание с 1 января 2024 года.