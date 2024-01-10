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В Греции легализуют однополые браки и усыновление

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 21:15
В Греции легализуют однополые браки и усыновление
Фото - Getty Images

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также позволить однополым парам усыновлять детей.

Источник: Мицотакис в эфире телеканала ERT, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Мицотакиса, законодательные инициативы по легализации однополых браков и усыновления для гомосексуальных пар не является чем-то кардинально отличным от того, что уже существует во многих европейских странах.

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Он, однако, подчеркнул, что "одинокий мужчина не сможет иметь ребенка от суррогатной матери".

Греческий премьер подтвердил, что не будет принуждать свою правую партию "Новая демократия" к голосованию за инициативы, и стремится найти компромисс по вопросу в греческом обществе, где значительное влияние имеет православная церковь.

"Я абсолютно уважаю наших сограждан, которые имеют отличные взгляды, и уважаю взгляд Церкви. Но хочу напомнить, что Церковь была против гражданского брака, была против кремации, а государство сделало шаг вперед и легализовало (эти вещи. – Ред.) с уважением к роли Церкви", – сказал он.

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Конкретное законодательное предложение правительства Греции относительно браков и усыновления однополых пар сначала будет вынесено на общественное обсуждение, заверил Мицотакис.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА. При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.

В Эстонии однополые пары получили возможность подать заявление на бракосочетание с 1 января 2024 года.

Темы: Греция
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