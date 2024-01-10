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Джерела Bloomberg стверджують, що Мелоні хоче домовитись із Орбаном про підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 23:21
Джерела Bloomberg стверджують, що Мелоні хоче домовитись із Орбаном про підтримку України
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором орбаном на зустрічі 14 грудня. Фото з сайту італійського уряду.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні намагається домовитись із угорським візаві Віктором Орбаном, щоб він перестав гальмувати рішення на підтримку України в Європейському Союзі і покращив відносини з Києвом.

Джерело: Bloomberg з посиланням на поінформованих людей, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією співрозмовників Bloomberg, Мелоні пропонує партії Орбана "Фідес" увійти до об’єднання "Європейські консерватори та реформісти" (ECR) перед прийдешніми виборами до Європарламенту.

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Для приєднання "Фідес" до ECR італійська прем’єрка хоче, аби Орбан змінив підхід до прагнень України до членства в ЄС і перезавантажив відносини з Києвом.

Обговорення між представниками лідерів Італії та Угорщини "відбувалися на різних рівнях, але жодного рішення не було ухвалено", пише Bloomberg.

Інтерес Мелоні полягає в посиленні представництва ECR (куди входить і її партія "Брати Італії") у Європарламенті нового скликання на тлі загального зростання рейтингів правих. Наразі група має 62 євродепутатські мандати, або 8,26%.

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Із "Європейськими консерваторами та реформістами" за електоральні симпатії будуть змагатись більш крайні праві з групи "Ідентичність і демократія", а також правоцентристська Європейська народна партія, з якої "Фідес" вийшов у 2021 році.

Мелоні раніше говорила, що поки не ухвалила рішення про висунення своєї кандидатури на виборах до Європарламенту. Вона водночас заявила, що між її правою партією "Брати Італії" і німецькою "Альтернативою для Німеччини" існують "непримиренні розбіжності".

Теми: ОрбанІталіяУгорщинадопомога Україні
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