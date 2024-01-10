Источники Bloomberg утверждают, что Мелони хочет договориться с Орбаном о поддержке Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на встрече 14 декабря. Фото с сайта итальянского правительства.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается договориться с венгерским визави Виктором Орбаном, чтобы он перестал тормозить решение в поддержку Украины в Европейском Союзе и улучшил отношения с Киевом.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированных людей, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации собеседников Bloomberg, Мелони предлагает партии Орбана "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) перед грядущими выборами в Европарламент.

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Для присоединения "Фидес" к ECR итальянский премьер хочет, чтобы Орбан изменил подход к стремлениям Украины к членству в ЕС и перезагрузил отношения с Киевом.

Обсуждения между представителями лидеров Италии и Венгрии "происходили на разных уровнях, но никакого решения не было принято", пишет Bloomberg.

Интерес Мелони заключается в усилении представительства ECR (куда входит и ее партия "Братья Италии") в Европарламенте нового созыва на фоне общего роста рейтингов правых. Сейчас группа имеет 62 евродепутатских мандата, или 8,26%.

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С "Европейскими консерваторами и реформистами" за электоральные симпатии будут соревноваться более крайне правые из группы "Идентичность и демократия", а также правоцентристская Европейская народная партия, из которой "Фидес" вышел в 2021 году.

Мелони ранее говорила, что пока не приняла решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Европарламент. Она в то же время заявила, что между ее правой партией "Братья Италии" и немецкой "Альтернативой для Германии" существуют "непримиримые разногласия".