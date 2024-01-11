У Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі

У Підмосков'ї трапилася пожежа на виробництві полімерної продукції, яка охопила площу 8 тисяч квадратних метрів, пізніше стало відомо про пожежу в Москві.

Джерело: МНС РФ

Дослівно: "У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів".

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Деталі: Російське МНС опублікувало кілька відео гасіння цієї пожежі. А також після другої ночі заявило про локалізацію пожежі.

Пізніше російські пожежники повідомили про пожежу в Москві, яка охопила 2000 метрів квадратних.