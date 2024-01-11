Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі

Ольга Глущенко Четвер, 11 січня 2024, 02:20
У Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
скриншот відео

У Підмосков'ї трапилася пожежа на виробництві полімерної продукції, яка охопила площу 8 тисяч квадратних метрів, пізніше стало відомо про пожежу в Москві.

Джерело: МНС РФ

Дослівно: "У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів".

Реклама:

Деталі: Російське МНС опублікувало кілька відео гасіння цієї пожежі. А також після другої ночі заявило про локалізацію пожежі.

Пізніше російські пожежники повідомили про пожежу в Москві, яка охопила 2000 метрів квадратних.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Росія
В ГУР працюють над доказовою базою про постачання Росії ракет з КНДР – Скібіцький
ГУР: Росія не спроможна воювати проти Європи на суші, весь контингент – в Україні
ГУР про кількість ракет у Росії: Те, що виготовляють, те і витрачають
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: