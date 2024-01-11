У Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
Четвер, 11 січня 2024, 02:20
У Підмосков'ї трапилася пожежа на виробництві полімерної продукції, яка охопила площу 8 тисяч квадратних метрів, пізніше стало відомо про пожежу в Москві.
Джерело: МНС РФ
Дослівно: "У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів".
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Деталі: Російське МНС опублікувало кілька відео гасіння цієї пожежі. А також після другої ночі заявило про локалізацію пожежі.
Пізніше російські пожежники повідомили про пожежу в Москві, яка охопила 2000 метрів квадратних.
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