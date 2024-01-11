В Москве и Подмосковье – масштабные пожары
Четверг, 11 января 2024, 02:20
В Подмосковье случился пожар на производстве полимерной продукции, который охватил площадь 8 тысяч квадратных метров, позже стало известно о пожаре в Москве.
Источник: МЧС РФ
Дословно: "В поселке Обухово горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8000 квадратных метров".
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Детали: Российское МЧС опубликовало несколько видео тушения этого пожара. А также после двух ночи заявило о локализации пожара.
Позже российские пожарные сообщили о пожаре в Москве, который охватил 2000 квадратных метров.
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