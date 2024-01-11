Аналітики: Кремль може використати Придністров'я, щоб заблокувати зерновий коридор

Кремль може використати операції під чужим прапором у Придністров'ї як спробу заявити, що Росія повинна захищати етнічних росіян і російськомовних, для нестабільності в Молдові і щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: У звіті аналітики нагадують, що МЗС Росії заявило 10 січня, що викликало посла Молдови, щоб висловити протест проти "недружніх дій" Молдови, включаючи "політично мотивоване переслідування російських і російськомовних ЗМІ" і "випадки дискримінації російських громадян, які в'їжджають до Молдови".

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МЗС Росії погрозливо заявило, що якщо такі дії триватимуть, "російська сторона залишає за собою право вжити додаткових заходів у відповідь".

Також російське відомство заявило, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Молдова планує допомагати НАТО в підготовці українських військ на молдовській території, що, на думку РФ, буде рівнозначно "безпосередній участі" Молдови у бойових діях на боці України.

Експерти зазначають: кремлівські чиновники останнім часом активізували посилання на "співвітчизників за кордоном" і "Русский мир" - концепції, які Росія часто використовує для виправдання свого права захищати етнічних росіян і російськомовних за межами своїх кордонів.

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При цьому нагадують, що Росія, зокрема, використовувала подібні виправдання, коли здійснила військову інтервенцію на користь сепаратистського Придністров'я в 1992 році.

У ISW кажуть, що Кремль, ймовірно, намагався створити інформаційні умови для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї у квітні 2022 та лютому 2023 року, але зазнав невдачі частково з економічних причин.

Інститут раніше оцінював, що Кремль не зміг втягнути Придністров'я у свою війну в Україні в той час, оскільки придністровський бізнес – особливо бізнес молдовсько-російського бізнесмена Віктора Гушана, який фактично контролює уряд Придністров'я та значну частину його економіки – отримував вигоду від зв'язків із Заходом та Україною.

Угода про поглиблену зону вільної торгівлі між ЄС і Молдовою дозволила придністровським компаніям, зареєстрованим у Молдові, користуватися безмитним доступом до ринків ЄС за умови проходження молдовських митних перевірок.

Нещодавні зміни до Митного кодексу Молдови, які вимагають від придністровських підприємств сплачувати ввізні мита до Молдови, можливо, порушили ці переваги, – припускають в огляді.

Молдова також заявила в останні місяці про свою готовність спочатку приєднатися до ЄС без Придністров'я, що ще більше позбавить придністровські підприємства особливого доступу до ринків ЄС.

Експерти наголошують: Кремль може розглядати операцію під чужим прапором у Придністров'ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблення російської присутності в західній частині Чорного моря.