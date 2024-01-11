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Аналитики: Кремль может использовать Приднестровье, чтобы заблокировать зерновой коридор

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 января 2024, 06:42
Аналитики: Кремль может использовать Приднестровье, чтобы заблокировать зерновой коридор
иллюстративное фото Getty Images

Кремль может использовать операции под чужим флагом в Приднестровье как попытку заявить, что Россия должна защищать этнических русских и русскоязычных, для нестабильности в Молдове и чтобы подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В отчете аналитики напоминают, что МИД России заявил 10 января, что вызвал посла Молдовы, чтобы выразить протест против "недружественных действий" Молдовы, включая "политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ" и "случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдову".

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МИД России угрожающе заявил, что если такие действия будут продолжаться, "российская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры".

Также российское ведомство заявило, что в СМИ появилась информация о том, что Молдова планирует помогать НАТО в подготовке украинских войск на молдавской территории, что, по мнению РФ, будет равнозначно "непосредственному участию" Молдовы в боевых действиях на стороне Украины.

Эксперты отмечают: кремлевские чиновники в последнее время активизировали ссылки на "соотечественников за рубежом" и "Русский мир" - концепции, которые Россия часто использует для оправдания своего права защищать этнических русских и русскоязычных за пределами своих границ.

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При этом напоминают, что Россия, в частности, использовала подобные оправдания, когда осуществила военную интервенцию в пользу сепаратистского Приднестровья в 1992 году.

В ISW говорят, что Кремль, вероятно, пытался создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом в Приднестровье в апреле 2022 и феврале 2023 года, но потерпел неудачу частично по экономическим причинам.

Институт ранее оценивал, что Кремль не смог втянуть Приднестровье в свою войну в Украине в то время, поскольку приднестровский бизнес - особенно бизнес молдавско-российского бизнесмена Виктора Гушана, который фактически контролирует правительство Приднестровья и значительную часть его экономики - получал выгоду от связей с Западом и Украиной.

Соглашение об углубленной зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой позволило приднестровским компаниям, зарегистрированным в Молдове, пользоваться беспошлинным доступом к рынкам ЕС при условии прохождения молдавских таможенных проверок.

Недавние изменения в Таможенный кодекс Молдовы, которые требуют от приднестровских предприятий платить ввозные пошлины в Молдову, возможно, нарушили эти преимущества, - предполагают в обзоре.

Молдова также заявила в последние месяцы о своей готовности сначала присоединиться к ЕС без Приднестровья, что еще больше лишит приднестровские предприятия особого доступа к рынкам ЕС.

Эксперты отмечают: Кремль может рассматривать операцию под чужим флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабление российского присутствия в западной части Черного моря.

Темы: ПриднестровьеРосcиязерноЧерное море
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