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Росія хоче почати виробництво нової авіабомби – росЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 11 січня 2024, 06:54
Росія хоче почати виробництво нової авіабомби – росЗМІ
УПАБ-1500В, ілюстративне фото з сайту Defense Express

Росія має намір почати виробництво нової планеруючої авіабомби "Дрель" у 2024 році.

Джерело: ТАСС із посиланням на Ростех

Дослівно: "Новітня плануюча авіабомба "Дрель" успішно пройшла всі випробування, визначені військовим відомством. Серійне виробництво боєприпасу стартує поточного року".

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Деталі: Пропагандистське російське видання уточнює, що планеруюча авіабомба "Дрель" призначена для знищення бронетанкової техніки, наземних радіолокаційних станцій, пунктів управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів.

"Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році. Очікується, що її практично неможливо розпізнати на радарах", – ідеться в публікації.

Дослівно: "Дрель" здатна самостійно долетіти на необхідну відстань до цілі і розкриватися над нею в потрібний момент.

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Якщо елемент, який вражає, не спрацював по заданій цілі, він самоліквідується через певний час і не становитиме небезпеки для населення після припинення бойових дій".

Теми: Росіязброя
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