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Россия хочет начать производство новой авиабомбы – росСМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 января 2024, 06:54
Россия хочет начать производство новой авиабомбы – росСМИ
УПАБ-1500В, иллюстративное фото с сайта Defense Express

Россия намерена начать производство новой планирующей авиабомбы "Дрель" в 2024 году.

Источник: ТАСС со ссылкой на Ростех

Дословно: "Новейшая планирующая авиабомба "Дрель" успешно прошла все испытания, определенные военным ведомством. Серийное производство боеприпаса стартует в текущем году".

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Детали: Пропагандистское российское издание уточняет, что планирующая авиабомба "Дрель" предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

"О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Ожидается, что ее практически невозможно распознать на радарах", - говорится в публикации.

Дословно: "Дрель" способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрываться над ней в нужный момент.

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Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он самоликвидируется через определенное время и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий".

Темы: Росcияоружие
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