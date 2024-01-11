Окупанти атакували на 7 напрямках, за добу було 73 боєзіткнення − Генштаб

Російські окупанти продовжували атакувати на 7 напрямках на сході та півдні України, найактивніше − на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському, але успіху не мали.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 січня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали: Вільча, Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Лозова Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку захисники відбили 6 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити україгнські підрозділи із займаних позицій − протягом доби росіяни здійснили 11 безуспішних штурмових дії.

Генштаб підкреслює, що українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. ППО знищела керовану авіаційну ракету Х-59.

А підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.