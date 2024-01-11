Оккупанты атаковали на 7 направлениях, за сутки было 73 боестолкновения − Генштаб

Российские оккупанты продолжали атаковать на 7 направлениях на востоке и юге Украины, активнее всего − на Авдеевском, Марьинском и Херсонском, но успеха не имели.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 января в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: Авиационным ударам подверглись: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитники отбили 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаку противника у Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак у Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций − в течение суток россияне совершили 11 безуспешных штурмовых действий.

Генштаб подчеркивает, что украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. ПВО уничтожила управляемую авиационную ракету Х-59.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.