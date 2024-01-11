ЗСУ за добу ліквідували 830 окупантів і 12 танків
Четвер, 11 січня 2024, 07:52
Мінус 830 солдатів, 22 ББМ, 15 артилерійських систем і 12 танків − такими є втрати Росії у війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 367 620 (+830) осіб,
- танків − 6 050 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 11 238 (+22) од,
- артилерійських систем − 8 699 (+15) од,
- РСЗВ − 957 (+1) од,
- засобів ППО − 641 (+2) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 834 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 806 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 596 (+21) од,
- спеціальної техніки − 1 337 (+1) од.
Дані уточнюються.