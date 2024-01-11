ЗСУ за добу ліквідували 830 окупантів і 12 танків

Мінус 830 солдатів, 22 ББМ, 15 артилерійських систем і 12 танків − такими є втрати Росії у війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 367 620 (+830) осіб,

танків − 6 050 (+12) од,

бойових броньованих машин − 11 238 (+22) од,

артилерійських систем − 8 699 (+15) од,

РСЗВ − 957 (+1) од,

засобів ППО − 641 (+2) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 834 (+0) од,

крилатих ракет − 1 806 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 596 (+21) од,

спеціальної техніки − 1 337 (+1) од.

Дані уточнюються.