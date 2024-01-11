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ВСУ за сутки ликвидировали 830 оккупантов и 12 танков

Ирина БалачукЧетверг, 11 января 2024, 07:52
ВСУ за сутки ликвидировали 830 оккупантов и 12 танков
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 830 солдат, 22 ББМ, 15 артиллерийских систем и 12 танков − таковы потери России в войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 367 620 (+830) человек,
  • танков − 6 050 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 238 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 8 699 (+15) ед,
  • РСЗО − 957 (+1) ед,
  • средств ПВО − 641 (+2) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 834 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 806 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 596 (+21) ед,
  • специальной техники − 1 337 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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