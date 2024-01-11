ВСУ за сутки ликвидировали 830 оккупантов и 12 танков
Четверг, 11 января 2024, 07:52
Минус 830 солдат, 22 ББМ, 15 артиллерийских систем и 12 танков − таковы потери России в войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 367 620 (+830) человек,
- танков − 6 050 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 11 238 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 8 699 (+15) ед,
- РСЗО − 957 (+1) ед,
- средств ПВО − 641 (+2) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 834 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 806 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 596 (+21) ед,
- специальной техники − 1 337 (+1) ед.
Данные уточняются.